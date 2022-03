L’ancienne secrétaire d’Etat américaine Madeleine Albright est morte

Madeleine Albright, première femme secrétaire d’État américaine, est décédée ce mercredi à l’âge de 84 ans.

Le décès de l’ancienne cheffe de la diplomatie américaine a été confirmé dans un courriel adressé au personnel de l’Albright Stonebridge Group, une société de stratégie fondée par Mme Albright.

Elle a été une figure centrale de l’administration du président Bill Clinton, d’abord en tant qu’ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies avant de devenir la principale diplomate du pays au cours de son second mandat.

Mme Albright a été le visage de la politique étrangère américaine au cours de la décennie comprise entre la fin de la Guerre froide et la campagne contre le terrorisme déclenchée après les attentats du 11 septembre 2001.

Née en Tchécoslovaquie en 1937, elle a dû fuir en Angleterre la répression nazie en 1939 en compagnie de sa famille alors qu’elle était âgée de deux ans.

Avant de devenir le 64ème secrétaire d’État, Mme Albright a travaillé pour la campagne présidentielle de 1972 du sénateur Edmund Muskie, avant de devenir sa principale assistante législative.

Elle a travaillé par la suite pour Zbigniew Brzezinski, le conseiller à la sécurité nationale du président Jimmy Carter, ainsi que pour diverses organisations à but non lucratif pendant les années des présidents Ronald Reagan et de George Bush.