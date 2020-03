L’Algérie est entrée en phase 3 du coronavirus

L’Algérie est officiellement entrée en phase trois du nouveau Coronavirus, a annoncé dimanche le ministre algérien de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.

Dans une déclaration à la radio Chaîne 1, M. Benbouzid a indiqué que le pays «doit se préparer au pire», notant que le nombre de contaminations était en hausse avec 139 cas et 15 décès.

Dans le but d’éviter toute confusion dans la diffusion des informations, il a été interdit aux directeurs de la santé au niveau des wilayas de faire des déclarations sur le coronavirus en Algérie, a-t-il fait savoir.

Le ministre a, par ailleurs, souligné que la décision de décréter un confinement général de la population reviendra au président de la algérien, précisant que de nouvelles mesures sont entrées en vigueur ce dimanche et elles prévoient, notamment, un congé pour 50% des fonctionnaires, la fermeture des restaurants et des cafés dans les grandes villes et la suspension des transports urbains et inter-wilayas.