L’Algérie déclare la fin du choléra

Les autorités sanitaires du voisin de l’est ont assuré que la source de contamination a été identifiée et traitée à Oued Beni Azza, dans la Wilaya de Blida. Et d’ajouter que les derniers cas de malades se sont totalement rétablis et ont quitté l’hôpital de Boufarik.

