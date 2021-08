L’actrice égyptienne Dalal Abdelaziz succombe au covid-19 (PHOTO)

Trois mois après le décès de son mari Samir Ghanim, l’actrice égyptienne Dalal Abdelaziz a tiré sa révérence, ce samedi 7 août, des suites du covid-19.

C’est le beau-fils de la défunte, Ramy Radwane, qui a annoncé la triste nouvelle sur Instagram. « Le plus grand cœur au monde, la star Dalal Abdelaziz n’a pas voulu laisser l’amour de sa vie seul, et l’a rejoint au paradis. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons », a-t-il écrit.

Notons que l’actrice a été hospitalisée, en avril dernier, suite à sa contamination par le covid, qui a gravement endommagé ses poumons malgré sa rémission. Son mari, Samir Ghanem était décédé en mai dernier à cause du virus.

Des proches et des fans de l’artiste ont tenu à présenter leurs condoléances en commentaires. Notons que Dalal Abdelziz ignorait, jusqu’à sa mort, le décès de son mari.

S.L.