L’acteur Alec Baldwin tue une femme lors d’un tournage

L’acteur américain Alec Baldwin a tué par balle, vraisemblablement par accident, la directrice de la photographie et blessé le réalisateur du western qu’il était en train de tourner dans l’État américain du Nouveau-Mexique, a annoncé vendredi la police locale.

La directrice de la photographie Halyna Hutchins et le réalisateur Joel Souza « ont été blessés par balle lorsqu’Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage » du film « Rust », ont déclaré les services du shérif du comté de Santa Fe dans un communiqué.

Halyna Hutchins, 42 ans, a été évacuée en hélicoptère vers un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte par les médecins.

Le réalisateur de « Rust », Joel Souza, 48 ans, a quant à lui été admis en soins intensifs.

« Tout le casting et toute l’équipe sont totalement anéantis par la tragédie d’aujourd’hui, et nous envoyons nos sincères condoléances à la famille de Halyna et à ses proches », a déclaré le porte-parole de la production dans un communiqué.

« Nous avons arrêté le tournage du film pour une durée indéterminée et coopérons totalement » à l’enquête, a-t-il assuré.

Baldwin est le coproducteur du film où il joue le rôle d’un hors-la-loi dont le petit-fils de 13 ans est condamné pour un meurtre accidentel.

Aîné de quatre frères, tous acteurs, Baldwin (63 ans) a joué de nombreux rôles à la télévision et au cinéma depuis les années 1980.

Alec Baldwin s’est rendu particulièrement populaire aux États-Unis ces dernières années par ses imitations de Donald Trump dans la célèbre émission satirique « Saturday Night Live ».

Il a remporté de nombreux prix pour son rôle de Jack Donaghy dans la sitcom 30 Rock de NBC.

En mars 1993, l’acteur Brandon Lee était décédé à l’âge de 28 ans sur le tournage du film « The Crow », après avoir été blessé au ventre par balle.

L’arme utilisée pour tirer durant une scène sur le fils de la star des arts martiaux Bruce Lee, alors âgé de 27 ans, était censée ne contenir que des balles à blanc.

Mais l’autopsie a révélé qu’il avait été touché par un projectile de calibre 44 resté bloqué dans le canon et délogé par la détonation de la cartouche à blanc.

M.F.