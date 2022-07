L’abandon du rachat de Twitter qualifié « d’invalide »

L’abandon par Elon Musk de son projet de rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars est « invalide et injustifié », a affirmé, lundi, le réseau social, en indiquant avoir rempli toutes les obligations prévues dans l’accord conclu en avril.

Le réseau social a exigé en conséquence que le multimilliardaire tienne son engagement en vertu de l’accord passé en avril.

Vendredi dernier, Musk a annoncé qu’il mettait fin à l’accord passé avec le conseil d’administration de Twitter pour le rachat du réseau social à cause d’informations « fausses et trompeuses » sur l’entreprise. Dans une lettre publiée par le gendarme boursier américain, ses avocats assurent que Twitter n’a pas respecté ses engagements pris dans l’accord, en ne donnant pas toutes les informations demandées sur le nombre de comptes inauthentiques et de spams. Immédiatement après l’annonce du patron de Tesla, le président de Twitter, Bret Taylor a indiqué que l’entreprise engagera une action en justice pour « faire respecter » cet accord.

« Le conseil d’administration de Twitter est déterminé à conclure la transaction au prix et aux termes convenus avec M. Musk », a assuré dans un tweet M. Taylor, précisant qu’ils étaient « confiants » dans leur chance de l’emporter devant les tribunaux.

Les deux parties s’étaient engagées à verser une indemnité de rupture pouvant aller jusqu’à un milliard de dollars dans certaines circonstances. Les experts juridiques se demandent si les motifs avancés par Musk seront suffisants.

Selon le Wall Street Journal, les investisseurs, les avocats et les spectateurs se préparent à ce qui pourrait être l’une des batailles juridiques sans précédent dans l’histoire de la prise de contrôle d’entreprise.

Vendredi, la société de médias sociaux avait perdu plus de 11 milliards de dollars de valeur marchande par rapport à son sommet de clôture de 51,70 dollars en avril.

S.L. (avec MAP)