La vedette country Kenny Rogers n’est plus

La star de la musique country et compositeur américain Kenny Rogers, dont la carrière s’est étalée sur plus de 60 ans, est décédé à l’âge de 81 ans, a annoncé sa famille.

“Rogers s’en est allé paisiblement, à la maison, de mort naturelle, accompagné par des soins palliatifs et entouré de sa famille”, ont déclaré ses proches dans un communiqué de presse.

Le chanteur né à Houston au Texas est devenu célèbre grâce à une série de tubes comme “The Gambler,” “Lucille”, “Islands in the Stream” ou encore “Eyes That See in the Dark”. La famille a affirmé qu’elle va organiser une cérémonie intime et un petit comité “sans lien avec l’urgence nationale liée au Covid-19”. Celui qui a remporté à trois reprises un Grammy avait annulé pour des raisons de santé les dernières dates de sa tournée d’adieu en 2018.

Kenny Rogers avait accédé à la célébrité grâce à ses duos avec la chanteuse country Dolly Parton, et ses apparitions dans des films au cinéma et à la télévision comme dans l’émission “The Muppet Show” ou dans le film western “Rio Diablo”.

S.L. (avec MAP)