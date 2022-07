La terre frappée par une tempête solaire (VIDEO)

Un phénomène céleste a eu lieu dans la nuit du 18 au 19 juillet. Une tempête solaire a frappé la terre, mais rien de quoi s’inquiéter pour le moment. Ce phénomène est le résultat d’une éruption solaire qui s’était échappée du Soleil le 14 juillet dernier, selon les données de la NASA.

Le réel danger d’un tel événement réside dans l’impact qu’il peut avoir sur le champ magnétique terrestre, mais aussi sur les équipements électroniques. En effet, selon le Dr Tamitha Skov, « le long filament semblable à un serpent s’est frayé un chemin hors du Soleil dans un ballet époustouflant. L’orientation magnétique de cette tempête solaire dirigée vers la Terre sera difficile à prévoir. Des conditions de niveau G2 (éventuellement G3) — une classification qui correspond à un événement d’intensité modérée peut se produire si le champ magnétique de cette tempête est orienté vers le sud ! ».

D’après les données de l’Agence Américaine d’Observation Océanique et Atmosphérique (NOAA), ces tempêtes géomagnétiques peuvent causer des fluctuations du voltage de certains équipements, voir même endommager différents composants électriques. À plus grande échelle, les satellites et fusées peuvent être endommagés par les radiations émises.

Le niveau G2 a un impact sur les systèmes électriques à hautes latitudes. Pour ce qui est du niveau G3, des corrections de tension peuvent être nécessaires. On constate aussi le déclenchement de fausses alarmes sur certains équipements de protection.

S.L.

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022