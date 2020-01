La statue d’Ibrahimovic encore vandalisée

Des vandales ont scié dimanche les deux jambes de la statue de la légende du football suédois à Malmö, Zlatan Ibrahimovic, après quoi l’édifice de 2,7 mètres s’est renversé écrasant la clôture érigée pour sa protection.

Les assaillants ont ensuite tiré un maillot de football national suédois noir sur la tête de la statue.

L’incident s’est produit vers 1H30 et les dommages ont été découverts par la police environ une heure après, a déclaré à a presse Thomas Söderberg, chef des opérations à la police de Malmö.

La statue de bronze, qui pèse une demi-tonne, a été dévoilée à l’extérieur du stade de la ville de Malmö en octobre dernier.

Elle a été vandalisée à plusieurs reprises depuis qu’Ibrahimovic a annoncé qu’il prenait un jalon à Hammarby IF, une équipe basée à Stockholm considérée par de nombreux fans de Malmö FF comme son rival le plus amer.

Peu de temps après l’annonce en novembre, un nœud a été placé autour du cou de la statue, avec les mots “Cigani dö” (meurt gitan) enduits de peinture à proximité.

La porte de la maison du joueur à Stockholm a été barbouillée avec le mot Judas, une référence à l’apôtre qui a trahi Jésus. Dans la même attaque, une boîte de hareng fermenté notoirement malodorant, a été versé sur le seuil.

En décembre, le nez de la statue a été coupé et la statue elle-même a été éclaboussée de peinture argentée.

Ibrahimovic est né d’un père musulman bosniaque et d’une mère catholique croate à Malmö. Il a grandi dans le quartier troublé de Rosengård avant de faire sa marque en tant que jeune joueur et d’atteindre la célébrité avec l’équipe locale de Malmö FF.

Il a ensuite été recruté par l’Ajax des Pays-Bas, entamant une carrière internationale qui l’a vu jouer à la Juventus, à l’Inter Milan, à Barcelone, à l’AC Milan, au PSG, à Manchester United et à LA Galaxy. Il est maintenant de retour à l’AC Milan pour ce qui est probablement sa chanson de cygne.

Zlatan Ibrahimovic’s statue has been sawed down by the Malmo fans. pic.twitter.com/jRBWwske0L

— Nitwik Football (@NitwikFootball) January 5, 2020