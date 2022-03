La Russie interdit Facebook et Instagram

Les réseaux sociaux américains Facebook et Instagram ont été interdits en Russie car menant des activités « extrémistes », a indiqué ce lundi un tribunal de Moscou.

« Le tribunal a satisfait une action en justice déposée par le premier procureur général adjoint contre la société holding Meta Platforms Inc. portant sur l’interdiction de ses activités sur le territoire russe », a précisé la cour dans un message sur Telegram.

Les réseaux sociaux gérés par Meta sont « interdits pour cause d’activité extrémiste », a ajouté le tribunal.

Meta est la maison-mère de Facebook et Instagram, mais aussi de l’application de messagerie WhatsApp, qui, elle, n’est pas concernée par cette décision car le tribunal a jugé qu’elle ne servait pas de moyen de « diffusion publique d’informations ».

Le 11 mars, le Parquet russe avait demandé de classer Meta comme organisation « extrémiste », mesure ouvrant la voie à l’interdiction de toutes ses activités en Russie.

Cette demande faisait suite à la décision de la maison-mère de Facebook et d’Instagram d’assouplir son règlement quant aux messages violents contre l’armée et les dirigeants russes, en lien avec le conflit entre Moscou et Kiev.