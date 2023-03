La reine Rania de Jordanie partage une photo en compagnie de sa mère

La reine Rania, épouse du roi Abdallah II de Jordanie, a choisi de célébrer la Fête des mères en publiant une photo de sa mère, comme message exprimant amour et reconnaissance filiaux.

Via son compte officiel Instagram, la reine Rania a commenté ainsi sa photo en compagnie de sa mère, de sa sœur et de sa fille: « Merci infiniment car tu nous as toujours rappelé ce qui est important dans la vie. Et aujourd’hui, l’important, c’est toi! ».

A cette occasion, les fans et followers de la reine du Royaume Hachemite de Jordanie n’ont pas manqué d’exprimer leur admiration concernant la beauté de la reine Rania, qui lui ressemble beaucoup, selon leurs commentaires.

Dans le même cadre, la fille aînée de la reine Rania, la princesse Iman, a suscité une grande attention admirative sur les réseaux sociaux pendant qu’elle célébrait « la cérémonie du henné », le 7 mars. A noter que cette coutume jordanienne a été organisée à quelques jours du mariage de la princesse, qui a eu lieu le 12 mars, consistant à protéger la future mariée du mauvais œil.

L.A.