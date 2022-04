La reine Rania de Jordanie brille en caftan marocain (PHOTOS)

La reine Rania de Jordanie a attiré les regards en portant un beau caftan marocain lors d’un ftour organisé mercredi par le musée national des beaux arts et auquel plusieurs personnalités et princes jordaniens ont pris part.

A cette occasion, la reine a choisi un caftan bordeaux brodé en rose. Elle a assorti sa tenue avec un petit sac à main et des escarpins également en bordeaux.

Véritable icône de mode, la reine de Jordanie, couronnée à l’âge de 23 ans, s’est toujours distinguée par son sens aigue des tendances vestimentaires. Lors de ses sorties officielles, les tenues de la souveraine sont, d’ailleurs, toujours scrutées à la loupe par les professionnels de la mode.

H.M.