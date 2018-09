La police marocaine bientôt à Rennes?

Mustapha Laabid, directeur associatif et homme politique français, membre de La République en marche et élu député de la première circonscription d’Ille-et-Vilaine lors des élections législatives de 2017, a émis le souhait de voir des policiers marocains à Rennes.

