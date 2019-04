La marocaine violentée par son mari saoudien témoigne (VIDEO)

La vidéo d’une marocaine, du nom de Safaa, âgée de 17 ans et molestée par son mari saoudien en Arabie saoudite a fait polémique sur les réseaux sociaux.

Cette dernière s’est exprimée quelques jours après la diffusion de la vidéo, qui a fait le tour du web, pour donner sa version des faits.

“D’abord, je tiens à remercier tous les Marocains ainsi que les supports médiatiques marocains qui m’ont soutenu et qui ont médiatisé mon cas”, a-t-elle déclaré. Et d’ajouter: “Il me frappait toujours. J’étais enceinte et j’ai fait une fausse couche à cause des violences que je subissais”.

La jeune marocaine n’a pas donné plus de détails sur son état de santé. Selon des sources concordantes, elle aurait quitté le domicile conjugal.

Par ailleurs, la maman de la jeune femme a lancé un cri du cœur dans des déclarations à des médias en ligne, appelant les autorités compétentes à intervenir pour défendre et protéger sa fille.

