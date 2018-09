La France veut doubler ses établissements scolaires à l’étranger

L'immigration clandestine inquiète de plus en plus le voisin espagnol qui reconnait le rôle important du Maroc dans la lutte contre ce phénomène.

Rappelons que dans les établissements de l’AEFE au Maroc, la rentrée prochaine s’annonce d’ores et déjà difficile. Plusieurs postes de titulaires et de conseillers pédagogiques ne seront pas renouvelés. Plusieurs matières telles que les mathématiques, l’histoire-géographie, le français, l’économie-gestion sont touchées. A cela s’ajoutent des décisions en matière salariale que la plupart des enseignants contestent. La dynamisation évoquée par Macron va-t-elle calmer la colère dans les lycées français du royaume?

Pour Emmanuel Macron, les lycées français à l’étranger représentent “la colonne vertébrale” de l’enseignement du français. “Ce réseau sera consolidé et dynamisé”, a-t-il souligné, dans l’objectif de répondre à la demande croissante d’enseignement français à l’étranger. Le président français avait évoqué la possibilité de développer les pôles régionaux de formation et d’en créer de nouveaux. Il a pris l’exemple du Mexique qui forme les nouveaux enseignants.

“Il nous faut trouver les conditions d’un développement plus ambitieux…Emmanuel Macron m’a demandé de doubler les effectifs”, a affirmé le ministre, à Abu Dhabi. La France est en train de “travailler pour répondre à la formidable demande de français et de France”.