La France rétablit l’état d’urgence sanitaire

Alors que le Président français Emmanuel Macron s’apprête à annoncer, ce mercredi soir, de nouvelles mesures en vue de contenir la recrudescence de l’épidémie de coronavirus, un décret rétablissant l’état d’urgence sanitaire a été présenté, le même jour, en Conseil des ministres.

En vertu de ce décret, qui donne un cadre juridique à certaines restrictions, l’état d’urgence sanitaire sera rétabli sur l’ensemble du territoire français dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 octobre.

« Eu égard à sa propagation sur le territoire national, telle qu’elle ressort des données scientifiques disponibles, l’épidémie de covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Elle justifie que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises », indique le compte-rendu du Conseil des ministres.

Les deux Chambres du Parlement: « l’Assemblée nationale et le Sénat seront informés sans délai des mesures prises par le gouvernement au titre de l’état d’urgence sanitaire, selon le compte-rendu.

La France connait depuis plusieurs semaines une recrudescence de l’épidémie de Coronavirus. Lundi, le seuil des 1.500 patients admis en réanimation pour une infection au Covid-19 a été franchi pour la première fois depuis le 27 mai dernier.

Ce mercredi soir, le Président Emmanuel Macron, qui a présidé mardi un Conseil de défense consacré à la situation épidémiologique dans le pays, doit intervenir dans le cadre d’une allocution télévisée très attendue, au cours de laquelle il devra annoncer de nouvelles restrictions pour lutter contre le Covid-19, alors que la situation sanitaire ne cesse de se dégrader avec désormais 9 métropoles placées « zone d’alerte maximale » en raison d’une circulation très active du virus.

Parmi les mesures que devrait annoncer Macron, les médias de l’hexagone évoquent des reconfinements locaux ou encore l’instauration d’un couvre-feu à l’instar d’autres pays européens.

M.S. (avec MAP)