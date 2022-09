La France émet un mandat d’arrêt européen contre Hassan Iquioussen

L’imam à controverses d’origine marocaine fait l’objet d’une chasse à l’homme au niveau européen.

Un tribunal français vient d’émettre un mandat d’arrêt sur le territoire européen pour rapatrier Hassan Iquioussen vers la République, afin qu’il en soit expulsé. En cavale depuis l’annonce de son expulsion vers le Maroc par la France, le sort d’Iquioussen demeure inconnu pour le moment. Deux pistes ont été avancées le concernant. La première indique qu’il se cacherait dans l’une de ses nombreuses propriétés de la région de Valenciennes, alors que l’autre pousse à croire à une fuite vers la Belgique.

D’après France24, le ministre de l’Intérieur et des Outres-mer, Gérald Darmanin, suspecterait Iquioussen d’être en Belgique. Le ministre aurait affirmé à la presse locale que « l’imam est manifestement en Belgique et s’en félicite ».

Pour rappel, le Conseil d’État français avait validé l’expulsion d’Hassan Iquioussen vers le Maroc. Il est à noter que l’imam est né et a grandi en France, d’autant plus que ses enfants et petits-enfants disposent de la nationalité française.

Cette décision est poussée par les propos « antisémites », « sexistes » et « incitant à la haine » de l’imam, mais surtout porteur d’une vision de l’islam contraire aux valeurs de la République.

A.O.