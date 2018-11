C’est le premier ministre français qui vient de l’annoncer. La France va augmenter les frais de scolarité des étudiants “extra-européens”.

L’objectif est de financer plus de bourses et d’améliorer les conditions d’accueil des étudiants, a expliqué Édouard Philippe.

Actuellement, les étudiants étrangers paient la même chose que les étudiants français. A partir de la rentrée 2019, ils devront s’acquitter de 2.770 euros en licence et 3.770 euros en master et doctorat. On parle aussi de bourses qui seront mises en place. “Un étudiant international sur quatre pourra bénéficier d’une exonération ou d’une bourse”, selon le ministre.

La France veut accueillir 500.000 étudiants étrangers d’ici 2027, alors qu’elle en accueille actuellement 300.000.

Le premier ministre a également annoncé une amélioration de la politique des visas. Les formalités seront simplifiées afin de permettre au pays d’accueillir plus d’étudiants.

S.L.