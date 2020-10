La dernière nouveauté d’Instagram

Instagram, qui continue d’améliorer et d’optimiser sa plateforme, a annoncé qu’il compte prolonger la durée de ses « lives ».

Désormais, les « streamers » peuvent réaliser des diffusions en direct qui durent jusqu’à quatre heures au lieu d’une heure et les sauvegarder sur leurs archives privées pendant 30 jours, a indiqué Instagram sur son compte Twitter.

Toutefois, ce nouveau délai prolongé ne sera disponible que pour les utilisateurs qui n’ont jamais enfreint les règles de la plateforme et qui n’ont jamais été signalés pour violation de propriété intellectuelle, a précisé le réseau social.

Par ailleurs, Instagram ajoute également une nouvelle section « Live Now » dans l’onglet Explorer et dans son application IGTV, pour permettre à ses utilisateurs de trouver facilement les vidéos actuellement en diffusion sur la plateforme et de découvrir le contenu « live » des profils qu’ils ne suivent pas.

Instagram investit clairement dans la diffusion en direct, un format actuellement très prisé en raison de la pandémie et cette mise à jour semble tomber à pic avec les nouvelles mesures de confinement partout dans le monde.

S.L. (avec MAP)