La date de l’Aïd el-Fitr 2019 en Tunisie et en Mauritanie

Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan, sera célébré mercredi en Tunisie, a annoncé ce lundi le Mufti de la République, Cheikh Othman Battikh.

“Il n’a pas été possible aux commissions régionales réparties sur le territoire de la République d’observer l’apparition du croissant au coucher du soleil lundi 3 juin et de ce fait, mardi 4 juin sera le 30è jour de Ramadan 1440 de l’Hégire et mercredi 5 juin le premier jour de l’Aid El Fitr”, a précisé le Mufti dans une allocution télévisée.

Pour sa part, la Mauritanie célébrera mardi l’Aïd el-Fitr, a annoncé lundi la Commission nationale d’observation des croissants lunaires.

Le croissant lunaire du mois de Chawal 1440 de l’Hégire a été observé, dans la nuit de lundi à mardi, par conséquent, la fête d’Aïd el-Fitr sera célébrée dans le pays mardi, a-t-on précisé de même source.

S.L. (avec MAP)