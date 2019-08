La Chine n’a pas peur d’une guerre commerciale avec les USA

La Chine prendrait des contre-mesures en cas d’imposition de nouveaux droits de douanes sur les produits chinois par les États-Unis, a déclaré jeudi le ministère chinois du Commerce. Cette déclaration intervient suite à la menace des États-Unis d’imposer des droits de douane supplémentaires de 10% sur environ 300 milliards de dollars d’importations chinoises.

“Les guerres commerciales ne font aucun gagnant. La Chine ne veut pas d’une guerre commerciale, mais n’a pas peur d’en mener une et se défendra si nécessaire”, a déclaré Gao Feng, porte-parole du ministère du Commerce, lors d’un point de presse, insistant que toute nouvelle hausse des droits de douane par la partie américaine conduira unilatéralement à une escalade des frictions commerciales. M. Gao a exprimé l’espoir de voir la partie américaine “cesser sa pratique erronée” d’imposer des droits de douane, “faire un pas” vers la Chine et trouver une solution à ce problème sur la base de l’égalité et du respect mutuel.

Les négociateurs commerciaux en chef chinois et américain poursuivent leurs consultations en vue de débloquer la situation et trouver une issue à leur différend commercial.

S.L. (avec MAP)