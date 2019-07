La canicule va encore frapper la France: les régions concernées

La France va vivre la semaine prochaine un nouvel épisode de canicule dont les prémices se feront sentir dès ce week-end, a annoncé mercredi Météo France.

” Un nouvel épisode de canicule va frapper la France métropolitaine dans les jours qui viennent et dès ce week-end, le mercure commencera à grimper », a indiqué l’institut météorologique.

“En début de semaine prochaine, les températures atteindront entre 30 et 35 °C sur la moitié nord et entre 35 et 39 °C, localement 40 °C du Sud-Ouest au Centre-Est et du Languedoc à la Provence”, a précisé Météo France, qui souligne que “la durée de cet épisode et son étendue géographique restent à surveiller à cette échéance”.

La France a vécu durant la dernière semaine de juin, un épisode de canicule sans précédent, avec des températures dépassant les 40 degrés sur une grande partie du pays.

Ces conditions climatiques ajoutées à la sécheresse qui commence à s’installer dans nombre de départements de France métropolitaine ont fait que des mesures de restriction d’eau ont été prises. Une soixantaine de départements français sont concernés.

Récemment, le gouvernement a dévoilé un plan destiné à mieux gérer les ressources hydriques appelées à se raréfier en raison du réchauffement climatique. Composé de 23 mesures, le plan vise à économiser et mieux partager l’eau pour préserver cette ressource vitale.

L’objectif de ce plan est de baisser les prélèvements d’eau de 10% d’ici 2025 et de 25% en 15 ans », selon le ministère français de la Transition écologique et Solidaire qui souligne que tous les usages sont concernés : domestiques, agricoles, industriels.

Le but est de préparer la France à un avenir dans lequel l’eau sera moins abondante, assure le ministère.

S.L. (avec MAP)