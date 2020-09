Koh-Lanta: un aventurier franco-marocain succombe au cancer

Bertrand-Kamal Loudrhiri, l’un des aventuriers de Koh-Lanta en cours de diffusion, est décédé mercredi à l’âge de 30 ans des suites d’un cancer du pancréas.

Le jeune Franco-Marocain, né à Dijon, avait annoncé, en juillet dernier, qu’il menait un combat contre la maladie, diagnostiquée après la fin du tournage de l’émission.

«C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 terres, tournée d’octobre à décembre 2019 aux Fidji et actuellement en diffusion. Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa sœur et son frère», a écrit TF1 sur sa page Twitter.

«Fédérateur au sein de son équipe et qui de ses propres mots «ne lâchait rien face à la difficulté de l’aventure», Bertrand-Kamal a marqué cette édition dès son arrivée aux Fidji. Ses adversaires dans le jeu comme ses partenaires ont aimé son fair play, sa camaraderie et son sourire communicatif dont il ne s’est jamais départi», peut-on lire dans ce message.

La première chaîne française a décidé, d’ailleurs, de lui dédier cette saison et ce en accord avec sa famille.

N.M.