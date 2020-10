Kenzo Takada, un amoureux du Maroc, n’est plus (VIDEO)

Kenzo Takada a tiré sa révérence à l’âge de 81 ans. Le créateur de mode japonais est décédé dimanche à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, en France, des suites du coronavirus.

La disparition du styliste, qui avait fait toute sa carrière à Paris, a provoqué un grand émoi dans le monde de la mode et de nombreuses célébrités ont exprimé leur chagrin suite à cette perte.

Rappelons que Kenzo Takada s’était rendu à Casablanca en octobre 2018 pour présenter son parfum «Avon Life colour» , un parfum pour femme et homme créé par Frank Voekl et Olivier Cresp. Nous l’avons rencontré et nous lui avons posé des questions sur le Maroc.

«Mon premier voyage au Maroc était en 1970. En 1980, j’y suis retourné pour tourner un film. J’ai visité Casablanca, Marrakech, Tanger, Ouarzazate, Fès et Zagora. Je garde que de beaux souvenirs de mes déplacements au Maroc. C’est un pays très inspirant avec ses nombreuses cultures et sa cuisine. D’ailleurs, j’adore le couscous», avait confié Kenzo Takada.

N.M.