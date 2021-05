Kentaro Miura, l’auteur du manga « Berserk », est décédé (PHOTO)

Les fans de mangas et d’animation japonaise sont sous le choc ce jeudi matin, suite à l’annonce du décès du mangaka japonais Kentaro Miura à l’âge de 54 ans. L’auteur du très populaire manga « Berserk » a tiré sa révérence suite à une dissection aortique.

« Kentaro Miura, le créateur de « Berserk », est décédé le 6 mai 2021 des suites d’une dissection aortique aiguë.

Nous tenons à exprimer notre plus grand respect et notre gratitude pour le travail artistique de M. Miura, et nous prions sincèrement pour le repos de son âme » a annoncé son éditeur dans un communiqué.

Kentaro Miura laisse derrière lui une œuvre inachevée. Commencée en 1989, Berserk est vite devenu l’un des mangas les plus populaires à l’échelle mondiale. 40 tomes parus à ce jour se sont écoulés à plus de 50 millions d’exemplaires dans une quinzaine de pays. Se déroulant dans un univers de « dark fantasy », à l’atmosphère sombre et apocalyptique, Berserk raconte l’histoire de Guts, un guerrier solitaire traqué par des forces obscures et qui cherche à se venger de son ancien maître.

Des fans du monde entier ont tenu à rendre hommage au mangaka, et le hashtag #ThankYouMiura est parmi les plus populaires sur twitter ce jeudi matin.