Justin Trudeau adresse un message aux musulmans (VIDEO)

Comme chaque année, Justin Trudeau a tenu à adresser un message de vœux aux musulmans du Canada et du monde entier à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

“Aujourd’hui, les musulmans au Canada et à travers le monde marquent la fin du Hadj et célèbrent l’Aïd al-Adha, aussi appelée la Fête du sacrifice”, a affirmé le premier ministre canadien.

Et d’ajouter: “Lors de l’Aïd al-Adha, familles et proches se réunissent pour prier, manger ensemble et célébrer les bénédictions de la vie”.

Le chef de l’exécutif canadien a affirmé que “cette fête est également l’occasion de réfléchir à des valeurs comme le service, la compassion et la générosité. Que ce soit en appuyant des organismes de bienfaisance ou en venant en aide à leurs voisins, les Canadiens musulmans incarnent ces valeurs tout au long de l’année”.

“Aujourd’hui, nous célébrons les communautés musulmanes et tout ce qu’elles font pour bâtir un Canada meilleur”, a-t-il conclu.

S.L.