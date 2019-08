Juillet 2019 : mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde

Le mois de juillet dernier a été le mois le plus chaud sur Terre jamais enregistré, pour des mesures remontant à 1880, a indiqué jeudi l’Agence américaine d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).

La température moyenne de la planète en juillet était 0,95 degré Celsius au-dessus de la moyenne du 20e siècle, de 15,8 degrés Celsius, a souligné la NOAA, rappelant que le mois le plus chaud précédemment enregistré était juillet 2016.

Selon l’agence américaine, «la majeure partie de la planète a connu une chaleur sans précédent en juillet, les températures ayant atteint de nouveaux sommets au cours du mois le plus chaud jamais enregistré».

La chaleur record avait également “réduit la banquise dans l’Arctique et l’Antarctique à des niveaux historiquement bas”, a ajouté la NOAA, notant qu’en moyenne, la banquise de l’Arctique a atteint son niveau le plus bas en juillet, 19,8% sous la moyenne, encore plus bas que le record historique de juillet 2012.

Plusieurs pays d’Europe ont enregistré de nouveaux records de température, et ce fut aussi le mois le plus chaud jamais enregistré dans toute l’Afrique.

S.L. (avec MAP)