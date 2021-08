Johnson & Johnson: vers une 2ème dose du vaccin ?

Le laboratoire pharmaceutique Johnson & Johnson (J&J) a indiqué mercredi qu’une deuxième dose de son vaccin Covid-19 induit une forte réponse immunitaire, justifiant une injection de rappel.

Selon une étude de Johnson & Johnson, qui n’a pas encore été évaluée par des pairs, les personnes ayant reçu un rappel six à huit mois après leur première injection ont vu leurs anticorps multipliés par neuf par rapport à ceux qui ont reçu une seconde dose 28 jours après la première injection.

La dose de rappel « augmente davantage les réponses en anticorps chez les participants à l’étude qui avaient déjà reçu notre vaccin », a déclaré Mathai Mammen, responsable de la recherche et du développement chez Janssen, filiale de J&J, dans un communiqué.

« Nous sommes impatients de discuter avec les responsables de la santé publique d’une stratégie potentielle pour notre vaccin covid-19 de Johnson & Johnson. » La deuxième injection interviendrait huit mois ou plus après une première dose.

Cette augmentation a été observée chez les participants à l’essai âgés de 18 à 55 ans et chez les personnes de plus de 65 ans qui ont reçu une dose de rappel plus faible, selon le communiqué.

L’administration Biden a annoncé la semaine dernière que les personnes âgées de 18 ans et plus ayant reçu les vaccins Covid-19 de Pfizer ou Moderna devraient recevoir une dose supplémentaire huit mois plus tard, reflétant ainsi l’inquiétude croissante suscitée par la variante hautement contagieuse Delta.

S.L. (avec MAP)