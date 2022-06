Johnny Depp remporte son procès contre son ex-épouse Amber Heard

Johnny Depp a remporté ce mercredi un procès en diffamation très médiatisé contre son ancienne épouse, l’actrice Amber Heard, après qu’un jury a estimé qu’elle avait menti en disant que l’acteur américain avait abusé d’elle au cours de leur relation.

La star de 58 ans de « Pirate des Caraïbes » avait affirmé que l’actrice, qui l’a épousé en 2015 avant de divorcer un an plus tard, avait ruiné sa réputation en insinuant qu’il avait abusé d’elle dans une tribune publiée en 2018 par le Washington Post. Cette tribune, dans laquelle Amber Heard s’exprimait contre les violences sexuelles, ne nommait pas l’acteur.

Johnny Depp, qui n’était pas présent au tribunal mercredi en raison d’un engagement professionnel, avait porté plainte pour 50 millions de dollars de dommages et intérêts pour diffamation. Ses avocats ont affirmé que même s’il n’était pas nommé dans l’article, l’acteur faisait indirectement référence aux allégations de violence conjugale que son ex-épouse a faites contre lui pendant leur divorce en 2016.

Le jury a estimé à l’unanimité que l’actrice ne pouvait pas étayer ses allégations contre contre son ex-époux et qu’elle savait que ses allégations d’abus étaient fausses lorsqu’elle a publié sa tribune de 2018.

Le jury a déterminé qu’Amber Heard a agi avec une intention malveillante réelle lorsqu’elle a écrit son article. Le jury a accordé à Johnny Depp 10 millions de dollars en dommages compensatoires et 5 millions de dollars en dommages punitifs dans son procès en diffamation.

« Dès le début, le but d’intenter cette affaire était de révéler la vérité, quelle que soit l’issue », a réagi Johnny Depp dans un communiqué ce mercredi. « Dire la vérité était quelque chose que je devais à mes enfants et à tous ceux qui sont restés inébranlables dans leur soutien à mon égard. Je me sens en paix en sachant que j’ai finalement accompli cela », a-t-il ajouté.

Amber Heard avait contre-attaqué pour 100 millions de dollars et a soutenu qu’elle n’avait été violente avec Johnny Depp qu’en cas de légitime défense ou lorsqu’elle tentait de défendre sa petite sœur. La contre-plainte de l’actrice était centrée sur trois déclarations faites par l’ancien avocat de Johnny Depp, Adam Waldman, en 2020, au Daily Mail, dans lesquelles il décrivait les allégations d’abus de l’actrice comme un « canular ».

Le jury a estimé que Johnny Depp, par l’intermédiaire de Waldman, avait diffamé Heard sur un chef d’accusation. Le jury a accordé à Amber Heard 2 millions de dollars en dommages compensatoires, mais 0 dollar en dommages punitifs.

« La déception que je ressens aujourd’hui est au-delà des mots », a indiqué Mme Heard dans un communiqué publié immédiatement après le verdict. « J’ai le cœur brisé par le fait que la montagne de preuves n’était toujours pas suffisante pour résister au pouvoir, à l’influence et à l’emprise disproportionnés de mon ex-mari », a-t-elle ajouté.

Le jury, qui a commencé à délibérer vendredi, a pris sa décision après environ 13 heures de délibérations réparties sur trois jours. Le procès très médiatisé, qui s’est déroulé pendant environ six semaines dans le comté de Fairfax, en Virginie, a été diffusé dans tout le pays et a fait de nombreux gros titres.