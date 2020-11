Joe Biden nomme son futur chef de cabinet

Le président élu américain Joe Biden a annoncé mercredi la nomination de son conseiller Ron Klain, futur chef de cabinet de la Maison Blanche, mettant en avant leur longue collaboration sur des questions cruciales liées à l’économie et aux crises de santé publique.

Klain, 59 ans, a longtemps servi comme conseiller de campagne pour les candidats et les administrations démocrates. Il a auparavant occupé le poste de chef de cabinet de la Maison Blanche auprès du vice-président Al Gore ainsi que de Biden lorsqu’il était vice-président de Barack Obama. Dans un communiqué, Biden a vanté «l’expérience profonde et variée ainsi que la capacité à travailler avec des personnes de tous les horizons politiques» de son conseiller désigné ainsi à ce poste de plus haut rang. « Ron a été d’une valeur inestimable pour moi au cours des nombreuses années où nous avons travaillé ensemble », a-t-il ajouté.

Il s’agit de la première nomination de Biden qui a été déclaré vainqueur de la présidentielle américaine bien que Donald Trump n’a toujours pas concédé sa défaite et lance des recours en justice. Selon la constitution, le président élu sera investi officiellement 46èm président des Etats-Unis le 20 janvier prochain.

S.L. (avec MAP)