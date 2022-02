Joe Biden annonce la mort du chef de Daech

Les forces spéciales américaines ont mené « avec succès » une mission antiterroriste dans le nord-ouest de la Syrie mercredi soir, tuant le chef de Daech Abou Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, a annoncé jeudi matin le président américain, Joe Biden.

Il s’agit du plus grand raid américain dans le pays depuis l’opération de 2019 qui a tué le chef de l’Etat islamique (EI) Abou Bakr al-Baghdadi.

« Hier soir, sous ma direction, les forces militaires américaines dans le nord-ouest de la Syrie ont entrepris avec succès une opération antiterroriste pour protéger le peuple américain et nos alliés, et faire du monde un endroit plus sûr », a déclaré M. Biden dans un communiqué.

Le Pentagone a révélé le raid des forces d’opérations spéciales américaines tard dans la soirée de mercredi, le qualifiant de « réussi » et précisant qu’il n’y a pas eu de victimes américaines.

Selon les médias américains, au moins 13 personnes ont péri dans cette opération.

S.L. (avec MAP)