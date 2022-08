Joe Biden annonce la mort du chef d’Al-Qaïda

Le président américain Joe Biden a confirmé, ce lundi soir, que le chef d’Al-Qaïda, Ayman Al Zawahiri, a été tué samedi dans une attaque au drone dans la capitale afghane, Kaboul, soulignant que l’opération au drone a été réussie.

Dans un discours depuis la Maison Blanche, le chef de l’exécutif américain a précisé que « les Etats-Unis ont mené à bien samedi une frappe aérienne sur Kaboul, en Afghanistan, qui a tué l’émir d’Al-Qaïda, Ayman Al-Zawahiri », relevant qu’aucune perte en civils n’a été enregistrée dans cette opération.

« Justice a été rendue, et ce dirigeant terroriste n’est plus, » a indiqué Biden, ajoutant que les Etats-Unis vont continuer à superviser et à faire face à toute menace provenant d’Al-Qaïda.

Le New York Times a indiqué que cette opération se veut une « victoire importante » pour les efforts antiterroristes de l’administration Biden.

Les responsables américains considéraient Al Zawahiri comme un “comploteur central » des attentats du 11 septembre 2001.

Al Zawahiri était l’un des recherchés au monde et les Etats-Unis promettaient 25 millions de dollars pour tout renseignement permettant de le retrouver. Il avait pris la tête de la nébuleuse extrémiste en 2011, après la mort d’Oussama Ben Laden, tué par un commando américain au Pakistan.