J&J: une injection de rappel augmente l’efficacité du vaccin à 94%

La société pharmaceutique Johnson & Johnson (J&J) a annoncé mardi que la protection offerte par son vaccin Covid-19 passait à 94 % lorsqu’une injection de rappel est administrée deux mois après la dose initiale.

« Nos nombreuses preuves dans le monde réel et nos études de phase 3 confirment que le vaccin à dose unique de J&J offre une protection forte et durable contre les hospitalisations liées au Covid-19. De plus, les données de notre étude de phase 3 confirment également la protection contre les décès liés au Covid-19 », a déclaré dans un communiqué le responsable mondial de la recherche et du développement chez Johnson & Johnson, Mathai Mammen.

Selon l’étude de phase 3 de la société, une injection de rappel de deux mois a conféré une protection de 100 % contre les cas graves de Covid-19 et de 94% contre les cas symptomatiques aux États-Unis.

Le vaccin de Johnson & Johnson est actuellement le seul vaccin à injection unique proposé aux États-Unis, les vaccins de Moderna et de Pfizer étant tous deux administrés en deux doses.

Le laboratoire pharmaceutique a également indiqué qu’une étude avait révélé qu’une injection unique de son vaccin contre le coronavirus était efficace à 79 % pour prévenir les infections à Covid-19 et à 81 % pour prévenir les hospitalisations. Ce taux d’efficacité est nettement supérieur au taux de 66 % qui avait été communiqué lorsque le vaccin a été autorisé pour la première fois pour une utilisation d’urgence.

Lorsqu’une injection de rappel a été administrée six mois après la dose initiale, J&J a signalé une multiplication par neuf du nombre d’anticorps, qui est passé à douze dans les quatre semaines suivant l’injection, quel que soit l’âge.

S.L. (avec MAP)