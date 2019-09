Jacques Chirac a tiré sa révérence, un grand ami du Maroc n’est plus

Par Larbi Alaoui

A l’âge de 86 ans, l’ancien président de la République française, le 22ème du nom, est décédé ce jeudi 26 septembre 2019, à Paris. Jacques Chirac, né le 29 novembre 1932, avait présidé aux destinées de la France pendant douze années. Sa première élection en tant que président de la République avait eu lieu en 1977 face au socialiste Lionel Jospin , la deuxième en 2002 en l’emportant sur l’ex-président du Front national, Jean-Marie Lepen.

Jacques Chirac,”Le Marocain”, comme on aimait le surnommer au Royaume, avait les yeux de Chimène pour notre pays. Il aimait ainsi passer ses vacances au Maroc, surtout à Taroudant dont il appréciait l’hôtel cossu “La Gazelle d’or”, son lieu préféré pour ses séjours de villégiature.

L’ancien chef de l’Etat avait aussi, et surtout, des relations privilégiées avec Feu le roi Hassan II, avec son fils et successeur le Roi Mohammed VI, ainsi qu’avec les autres membres de la famille royale. Pendant ses deux quinquennats, les relations franco-marocaines n’avaient été aussi sereines et aussi au beau fixe comme (presque) jamais, tant le défunt président avait de l’estime et de la considération pour le peuple marocain et ses Souverains.

Pour rappel, le défunt souverain avait été l’invité d’honneur de Jacques Chirac, à côté de qui il était assis à la tribune réservée aux personnalités importantes. C’était au défilé militaire du 14 Juillet 1999 sur les Champs Elysées, célébrant la Fête nationale française. Des troupes de la Garde royale avaient participé à l’événement sous le son de la musique désormais mémorable de la chanson de “La Marche Verte”. C’était aussi une semaine avant le décès du Roi Hassan II, survenu le 23 juillet de la même année.

Et ce jeudi 26 septembre 2019, vingt ans après après la disparition du défunt Souverain, son “pote”, Jacques Chirac, l’ami du Maroc, a rendu l’âme à Paris, après une longue maladie.

En ces douloureuses circonstances, Le Site info présente ses condoléances attristées à Madame Bernadette Chirac, à sa famille, ses proches et au peuple français!

L.A.