Italie : où en est vraiment l’inflation ?

Les prix à la consommation en Italie ont augmenté de 6,2% en avril sur un an, tirés de nouveau par la flambée des coûts de l’énergie, selon des chiffres provisoires publiés vendredi par l’Institut italien des statistiques (ISTAT).

L’inflation, à son plus haut niveau depuis septembre 1991, a de nouveau été alimentée essentiellement par l’envolée des prix de l’énergie, souligne l’ISTAT, précisant que, sur un mois, la hausse des prix a atteint 0,2% en avril.

L’indice d’inflation calculé selon les normes harmonisées de l’Union européenne (IPCA) a progressé en avril de 0,6% sur un mois et de 6,6% sur un an, ajoute l’Institut.

« Après neuf mois d’accélération, l’inflation ralentit au mois d’avril, tout en restant à un niveau qui n’avait pas été enregistré depuis septembre 1991 à cause des prix des biens énergétiques », explique l’ISTAT dans son commentaire.

« Les tensions inflationnistes continuent cependant à se propager à d’autres secteurs contribuant ainsi à maintenir l’inflation générale au-dessus des 6% », indique la même source.

Afin d’atténuer les hausses des prix de l’énergie, l’État italien a réduit des taxes et charges liées aux factures de gaz et d’électricité. Le gouvernement a mis sur la table un total d’environ 25 milliards d’euros depuis juin 2021 afin d’alléger les coûts de l’électricité et du gaz pour les ménages et les entreprises.