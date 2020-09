Italie: les écoles rouvrent officiellement leurs portes

La majeure partie des établissements scolaires rouvre ce lundi en Italie, plus de six mois après leur fermeture à cause de la pandémie de Covid-19.

La rentrée se fait de manière étalée dans la péninsule, les premiers établissements ayant rouvert le 1er septembre et les derniers devant rouvrir le 24, mais lundi est considérée comme la journée officielle de rentrée. Quelque 5,6 millions d’élèves doivent ainsi reprendre le chemin de l’école dans 13 des 20 régions italiennes.

Absence de certains professeurs, tables individuelles en nombre insuffisant, manque de masque chirurgicaux à distribuer aux élèves et enseignants… l’école reprendra avec mille difficultés, a reconnu, dimanche, le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte.

« Il y aura des difficultés, des désagréments, surtout au début », a-t-il déclaré dans un message sur Facebook. « Un hommage aux enseignants: vous avez fait un effort extraordinaire durant les mois de confinement avec l’enseignement à distance (…) et nous vous en sommes reconnaissants », a-t-il souligné.

La péninsule avait fermé tous les établissements scolaires le 6 mars, mais les enseignants ont continué à donner des cours en ligne jusqu’aux vacances d’été.

S.L. (avec MAP)