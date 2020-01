Iran : au moins 35 morts dans une bousculade aux funérailles de Soleimani

Au moins 35 personnes ont été tuées et plusieurs d’autres ont été blessées, mardi, dans une bousculade à Kerman (sud-est de l’Iran) lors des funérailles du général Qassem Soleimani, rapporte la télévision officielle iranienne.

Le corps de Solaimani est arrivé en début de journée dans son lieu de naissance pour y être enterré. De grandes foules ont participé à ses funérailles de façon non organisée, ce qui a entraîné une bousculade ayant causé des victimes entre morts et blessés, selon la même source. Sulaimani jouissait d’une influence considérable dans un certain nombre de pays de la région, en particulier en Irak, grâce au réseau de groupes armés qu’il a formés dans toute la région.

Le meurtre de Solaimani, éliminé vendredi dernier dans une frappe de drone américain ayant visé son convoi en Irak, a suscité de nouvelles menaces iraniennes pour les intérêts américains, en plus des menaces émanant des milices de Téhéran de mener des attaques dans la région.

“Nous allons nous venger fortement contre l’ennemi et notre réponse sera forte et ferme”, a déclaré le Chef du corps des Gardiens de la révolution Hussein Salami devant des dizaines de milliers de personnes en deuil dans la ville de Kerman.

S.L. (avec MAP)