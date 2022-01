Internet dope l’économie chinoise de janvier à novembre 2021

Le secteur Internet a dopé l’économie chinoise durant les onze premiers mois de l’année 2021, a indiqué dimanche l’agence de presse chinoise Xinhua.

Les entreprises chinoises opérant dans le secteur Internet et des services ont généré un revenu commercial d’environ 1.420 milliards de yuans (environ 222,7 milliards de dollars) durant cette période, soit une hausse de 22,3% sur un an, a précisé Xinhua, citant des données publiées par le ministère de l’Industrie et des Technologies de l’information (MITI).

Cette hausse est due aux bonnes performances des fournisseurs de services audio et vidéo, des entreprises de jeux en ligne et des plate-formes d’information, a détaillé la même source.

De janvier à novembre, les entreprises majeures d’Internet et des services concernés ont engrangé un total de 128 milliards de yuans de bénéfices, en augmentation de 14,8% en glissement annuel, a précisé le MITI.

Les dépenses de recherche et développement de ces entreprises majeures ont, pour leur part, connu un bond de 5,6% sur un an, à 67,01 milliards de yuans durant les onze premiers mois de 2021.

Le taux de croissance a augmenté de 3 points de pourcentage par rapport à celui enregistré au cours des dix premiers mois. Les statistiques du MITI portent sur les entreprises dont le revenu annuel des services Internet était supérieur à cinq millions de yuans au cours de l’année précédente.

SK