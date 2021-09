Intempéries: neuf noyades mortelles dans le sud de la France

Neuf personnes sont mortes noyées mercredi sur les côtes du sud de la France, où huit départements étaient placés en vigilance orange pour risques d’orages et d’inondations, rapportent les médias de l’Hexagone.

Un précédent bilan relayé mercredi soir par la presse locale faisait état de 5 morts et une personne portée disparue.

Dans l’Hérault, on déplore cinq victimes âgées entre 64 et 73 ans, qui étaient parties se baigner sur les plages de la Grande-Motte, Agde, Marseillan, Serignan et Vias, relèvent les médias.

Sept sauvetages ont également eu lieu, ont expliqué les pompiers et les gendarmes de ce département qui était placé mercredi en alerte orange orage, pluies et inondations.

Dans les Bouches-du-Rhône, un homme de 58 ans est décédé à Cassis et un autre de 71 ans à La Ciotat, ont confirmé les pompiers, évoquant un « phénomène de rouleaux ».

Deux personnes, un octogénaire et une sexagénaire, ont également perdu la vie dans l’Aude à Leucate dans l’Aude, emportés par une forte houle.

« Les conditions météo avec la mer chaude, des vagues importantes qui ont l’air ludiques et poussées par le vent, couplées à l’absence de pluie conduisent à une forte fréquentation des plages mais n’en éludent pas le danger lié aux courants sous marins le long de la côte que l’on ne voit pas », ont expliqué les pompiers de l’Hérault dans un message à la presse.

S.L. (avec MAP)