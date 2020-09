Intempéries dans le sud de la France: au moins une personne portée disparue (VIDEO)

Au moins une personne est portée disparue dans des intempéries ayant frappé ce samedi le sud de la France, rapporte la presse locale.

Des pluies diluviennes se sont abattues samedi sur la région du Languedoc, entraînant des inondations et des crues. Le département du Gard a notamment été placé, en début d’après-midi, en vigilance rouge pluies-inondations et crues, par Météo France qui met en garde contre de nouvelles pluies très fortes attendues dans la soirée.

Dans la matinée, des pluies diluviennes avaient déjà provoqué l’inondation de routes départementales et les habitants ont été invités à rester chez eux. Deux sauvetages ont été réalisés dans ce département par hélicoptère et trois par moyen terrestre, selon les pompiers de ce département. Quelque 200 personnes ont été mises en sécurité sur plusieurs communes de la région et plus de 300 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

Ces précipitations diluviennes ne sont pas rares dans la région à cette saison. Ce phénomène appelé «épisode cévenol » se produit à l’automne, quand la mer Méditerranée est la plus chaude, ce qui favorise une forte évaporation. Ces masses d’air chaud, humide et instable remontent alors vers le nord provoquant de fortes pluies.

Le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu’il se rendrait dimanche après-midi dans le Gard.

M.S. (avec MAP)