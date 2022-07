Instagram se dote d’une carte pour les coins branchés

Les réseaux sociaux sont en train de faire de l’ombre à Google. Instagram vient ainsi de se doter d’une nouvelle fonctionnalité qui risque de rivaliser avec Maps. La nouvelle fonction du réseau social permet de trouver les restaurants et autres coins branchés via une carte native. Celle-ci permet d’avoir des avis des clients, des images et vidéos des endroits recherchés.

Si cette fonction a toujours existé sur Google, la plateforme appartenant à META (anciennement Facebook) joue sur le caractère social et interactif du réseau de Mark Zuckerberg. S’il était possible de taguer les endroits auparavant sur Instagram, les utilisateurs peuvent avoir une idée plus approfondie grâce à cette mise à jour. Il est possible de partager les localisations, envoyer des messages directs pour les commerces et, même, de suivre les profils des endroits que l’on souhaite visiter.

Zuckerberg a expliqué dans une story que cette nouvelle fonctionnalité « vise à permettre aux utilisateurs de redécouvrir les entreprises locales populaires et de les filtrer par catégorie ».

La nouvelle fonction est déjà disponible sur iOS et Android, pour tous les utilisateurs.

S.L.

New map, who this? 🌐🗺️ Now you can now find popular locations around you or filter by categories like cafes or beauty salons. pic.twitter.com/asQR4MfljC — Instagram (@instagram) July 19, 2022