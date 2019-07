Instagram rapporte des millions à Cristiano Ronaldo (classement)

Pour la plupart des gens, Instagram est une plateforme de partage de souvenirs avec la famille et les amis. Pour les célébrités, c’est une véritable vache à lait.

Les stars peuvent gagner des millions de dollars, sur les publications Instagram, selon la liste annuelle de HQ Hopper, un média spécialiste en statistiques des réseaux sociaux.

Mannequin et actrice américaine, Kylie Jenner est la reine d’Instagram. Elle arrive en tête avec en moyenne plus d’un million de dollars par publication (141 millions d’abonnés). Ariana Grande est classée 2e des célébrités les mieux payées d’Instagram. La chanteuse touche 996.000 de dollars par publication et compte 159 millions d’abonnés.

La star du football Cristiano Ronaldo, qui a 177 millions de followers, arrive au 3e rang du classement Instagram de Hopper HQ. Il facture 975 000 de dollars par publicité. Kim Kardashian (144 millions d’abonnés) le suit avec 910 000 de dollars. Neymar figure également dans cette liste et se place au 9e rang avec 722 000 dollars.

Bhyer Kabiro