Insolite : une compagnie de matelas recrute des dormeurs professionnels

La compagnie américaine Casper, spécialisée dans la fabrication de matelas, vient de poster une annonce pour le moins insolite. La société est à la recherche de « dormeurs » professionnels. Cela n’est du moins pas un travail de tout repos. Les futurs « dormeurs » devront effectuer différents tests de matelas et autres produits dédiés au confort des consommateurs.

De plus, les recrues devront créer des publications sur les réseaux sociaux de la compagnie, plus particulièrement sur TikTok. La rémunération de ce job de « rêve » n’est pas indiquée, mais la compagnie indique toutefois que les dormeurs pourront passer leur temps en pyjama.

Casper va plus loin et indique que le candidat « idéal » doit disposer de capacités exceptionnelles de sommeil, un désir de dormir le plus longtemps possible, pouvoir s’endormir, peu importe les conditions et les situations, être animé pour parler des bienfaits du sommeil, mais aussi être à l’aise devant et derrière la caméra.