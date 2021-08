Inondations en Allemagne: les dégâts estimés à 30 milliards d’euros

Les dégâts causés par les inondations qui ont frappé l’Allemagne le mois dernier coûteraient jusqu’à 30 milliards d’euros, a estimé ce lundi le dirigeant de la région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Armin Laschet. « Nous avons besoin de 20 à 30 milliards d’euros pour le fonds fédéral » mis en place pour la réparation des dégâts, a indiqué le chef de file de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) et candidat conservateur à la chancellerie.

« Pour la seule région de Rhénanie du Nord-Westphalie, les dommages dans leur ensemble atteignent plus de 13 milliards d’euros selon les premières estimations », a-t-il précisé.

Le gouvernement fédéral et les gouvernements des États fédérés ont déjà accepté de partager à parts égales la charge fiscale du fonds, qui s’inspire d’un plan de sauvetage similaire lancé après le débordement de l’Elbe en 2013.

De fortes précipitations et des inondations avaient surpris, le mois dernier, de nombreuses villes de l’ouest et du sud de l’Allemagne, causant la mort d’au moins de 190 personnes dans la pire catastrophe naturelle qu’a connue le pays depuis plus d’un demi-siècle.

