Indianapolis: l’auteur de la fusillade identifié

L’auteur de la fusillade dans un établissement FedEx à Indianapolis, capitale de l’Indiana dans le Midwest américain, a été identifié comme étant Brandon Hole, 19 ans, un ancien employé de l’entreprise, selon la police locale.

« Les responsables de FedEx ont confirmé que M. Hole était un ancien employé de l’établissement, et que son dernier emploi remontait à 2020 », a fait savoir le chef adjoint des enquêtes criminelles de la police d’Indianapolis, Craig McCartt, lors d’une conférence de presse.

« Nous l’avons récemment identifié, alors maintenant le travail commence vraiment pour essayer d’établir certains éléments et voir si nous pouvons trouver une sorte de mobile dans cette affaire, mais nous ne l’avons pas pour le moment », a-t-il indiqué.

Au moment de la fusillade jeudi soir, il y avait au moins 100 personnes dans les locaux de FedEx, a précisé M. McCartt, qui a ajouté que la police essayait toujours d’identifier les victimes.

FedEx a déclaré vendredi dans un communiqué que la société était « choquée et attristée » par la fusillade et a exprimé sa sympathie à « ceux qui ont été touchés par cet acte de violence insensé. »

Huit personnes ont été tuées et cinq autres blessées après que le tireur ait ouvert le feu à l’extérieur et à l’intérieur de l’établissement FedEx, situé près de l’aéroport d’Indianapolis. Le tireur s’est ensuite donné la mort à l’arrivée de la police. Cette fusillade est la plus meurtrière aux Etats-Unis depuis que 10 personnes ont été tuées le 22 mars dernier dans une épicerie au Colorado.

Le président américain Joe Biden a affirmé dans un communiqué que « la violence armée est une épidémie en Amérique. Mais nous ne devons pas l’accepter. Nous devons agir », notant que la tuerie d’Indianapolis s’est produite la veille du 14ème anniversaire de la fusillade de Virginia Tech qui a fait 32 morts.

FA