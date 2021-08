Incendies en Algérie: suspecté d’être un pyromane, un jeune homme lynché et brûlé vif (PHOTO)

Alors que les feux de forêt ravagent la Kabylie depuis quelques jours, la région de Tizi Ouzou a été le théâtre, mercredi, d’une terrible scène, lorsqu’un pyromane présumé a été lynché et brûlé vif, sans aucune forme de procès, par la foule.

Des photos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes particulièrement choquantes de la foule rassemblée devant un corps carbonisé. Les médias algériens rapportent que l’individu a été appréhendé par des habitants aux environs de Tizi Ouzou sur un véhicule non immatriculé et a ensuite été remis aux autorités. Toutefois, la foule en colère a réussi à mettre la main sur lui et à commettre l’irréparable.

Il s’est avéré ensuite que le jeune homme était innocent, et qu’il était venu de Milana, à Tizi Ouzou, pour participer dans la lutte contre les incendies, selon plusieurs témoignages d’habitants de sa région. « Il s’est avéré que l’homme qui a été brûlé, un trentenaire du nom de Jamal Bensmail, est un artiste, guitariste et chanteur de chaabi et d’andalou. Il est originaire de Milana et n’a rien à voir avec les incendies. Il a été tué injustement », peut-on lire dans une publication sur Facebook.

Les autorités algériennes n’ont encore rien communiqué à ce sujet. Les feux de forêt en Algérie ont fait 69 morts, dont 28 soldats et 38 civils.

M.F.