Immeuble effondré près de Miami: le bilan s’alourdit

Le bilan de l’effondrement partiel d’un immeuble résidentiel à Surfside, en Floride, est passé à 24 morts, a déclaré samedi matin la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Le nombre de personnes portées disparues est de 124, a précisé Mme Levine Cava. De son côté, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a indiqué qu’il prévoyait que la démolition de la partie encore debout de l’immeuble aurait lieu avant que la tempête tropicale Elsa ne frappe l’État.

La démolition « n’entraînera qu’un arrêt de travail minimal » pour les opérations de recherche et de sauvetage dans les décombres de la partie déjà effondrée, a assuré le gouverneur.

La partie restante de l’immeuble résidentiel n’est pas structurellement solide et se comporte d’une manière qui indique qu’elle pourrait s’effondrer, selon les autorités locales.

Les équipes de recherche et de sauvetage sont sous » menace immédiate » en raison de l’instabilité du bâtiment et de l’ouragan Elsa, qui se trouve dans les Caraïbes et pourrait toucher certaines parties de la Floride sous forme de tempête tropicale en début de semaine prochaine, a expliqué David Murray, le procureur du comté de Miami-Dade.

Par ailleurs, la ville de North Miami Beach a ordonné l’évacuation immédiate d’un autre immeuble résidentiel, Crestview Towers, après que des responsables aient révélé que l’immeuble était jugé « structurellement et électriquement dangereux ».

Les autorités ont relevé que Crestview Towers, qui abrite des résidents à revenus moyens et faibles, a été fermé par « excès de prudence » pendant qu’une évaluation complète est menée.

