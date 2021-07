Immeuble effondré près de Miami: le bilan s’alourdit encore

Le bilan de l’effondrement d’immeuble à Miami, en Floride, s’est alourdi samedi à 86 morts et 43 portés disparus, ont annoncé les autorités locales.

Parmi les victimes, au moins 62 ont été identifiées, a déclaré à la presse la mairesse du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Elle a qualifié les efforts en cours de recherches des victimes de « plus grand effort d’intervention d’urgence hors ouragan jamais effectués » dans l’histoire de la Floride, Etat situé dans l’extrême sud-est des Etats-Unis et régulièrement balayé par les ouragans et les tempêtes tropicales.

Le rythme de recherche des victimes a considérablement augmenté depuis la démolition de la partie restante du bâtiment il y a près d’une semaine, les secouristes accédant à une zone plus large de recherches à laquelle ils ne pouvaient pas accéder auparavant, selon les médias locaux.

Le maire de Surfside, Charles Burkett, a déclaré samedi que le rythme de l’opération rend « très probable que le site sera dégagé plus tôt que prévu ».

L’effondrement de l’immeuble de 12 étages, situé en front de mer, s’est produit en pleine nuit du 24 juin dans la tour sud du complexe Champlain dans la petite localité de Surfside au nord de Miami Beach.

Environ 55 appartements ont été détruits suite à l’effondrement spectaculaire de l’immeuble résidentiel vieux de 40 ans, qui abrite plus de 136 appartements au total.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a signé vendredi un décret suspendant indéfiniment les impôts fonciers pour tous les résidents dont les appartements ont été détruits ou sont devenues inhabitables à la suite de cet accident.

FI