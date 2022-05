Il a confondu Ukraine et Irak: le lapsus de Bush qui n’est pas passé inaperçu (VIDEO)

L’ancien président américain George W. Bush a qualifié par erreur l’invasion de l’Irak de « brutale » et « injustifiée » avant de se corriger pour dire qu’il voulait faire référence à « l’invasion de l’Ukraine ».

« Le résultat est une absence de freins et de contrepoids en Russie, et la décision d’un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l’Irak », a déclaré Bush, avant de se corriger et de secouer la tête. « Je veux dire, de l’Ukraine. »

Dans un discours prononcé lors d’un événement à Dallas mercredi, il a blagué en mettant cette erreur sur le compte de son âge (75 ans), tandis que le public éclatait de rire.

En 2003, alors que Bush était président, les États-Unis ont mené une invasion de l’Irak à cause d’armes de destruction massive qui n’ont jamais été trouvées. Le conflit prolongé a tué des centaines de milliers de personnes et en a déplacé beaucoup d’autres.

Les remarques de Bush, auteur de plusieurs perles par le passé, sont rapidement devenues virales sur les médias sociaux, recueillant plus de trois millions de vues sur Twitter seulement après que le clip a été tweeté par un journaliste du Dallas News.

L’ancien président américain a également comparé le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelenskiy au dirigeant britannique Winston Churchill pendant la guerre.

MH