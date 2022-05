Hospitalisé, le roi Salmane reçoit un message du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud, suite aux bons et satisfaisants résultats des examens médicaux qu’il a passés.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec grand soulagement les bons et satisfaisants résultats des examens médicaux que le Serviteur des Lieux Saints de l’Islam a subis.

Le roi a, à cette occasion, rendu grâce à Dieu « pour nous avoir rassuré sur votre santé », priant le Tout-Puissant de préserver le Souverain du Royaume d’Arabie Saoudite, de perpétuer sur lui les bienfaits de la santé et de la quiétude, et de lui accorder longue vie, afin qu’il puisse continuer à guider le peuple saoudien frère vers davantage de progrès et de prospérité.

S.L. (avec MAP)